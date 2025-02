“Doppio” Pedro, la rinascita del Taty e la corsa di Baroni: la Lazio torna a vincere all’Olimpico

La Lazio torna a vincere in casa in campionato dopo più di due mesi grazie alla doppietta di Pedro e a un Castellanos protagonista

Riparte dall’Olimpico e dalle sue certezze la Lazio di Marco Baroni. Contro il Monza per i biancocelesti era una gara davvero importante, sia nell’ottica della lotta alla Champions League sia per tornare alla vittoria in casa in campionato dopo poco più di due mesi.

Contro i biancorossi fin da subito la Lazio è partita forte riuscendo a sbloccare il punteggio con un colpo di testa di Marusic su sponda di Castellanos al 31′ minuto. Castellanos che, prima di firmare personalmente il 3-0, è ha fornito anche l’assist per il 2-0 di Pedro, altro protagonista di giornata con una doppietta.

Quanto questa partita fosse importante per la classifica e per il morale della Lazio lo si è potuto capire dopo il secondo gol. Baroni, infatti nell’esultanza della rete di Pedro è andato verso la bandierina ad abbracciare e caricare i suoi giocatori.

Da lì in, poi, i biancocelesti si sono scrollati di dosso la pausa di un inciampo che avrebbe pesato moltissimo sulla corsa alla Champions League arrivando così a chiudere la gara sul 5-1.

” Sta facendo benissimo, c’è da mettere dentro un altro passettino”: le parole di Baroni su Castellanos

Alla vigilia della gara contro il Monza Baroni su Castellanos aveva detto di essere contento del lavoro che l’argentino fa per la squadra, ma gli ha chiesto un contributo ulteriore in zona gol. Non si è fatta attendere la risposta del Taty. Il lavoro per la squadra, infatti, è rimasto, come testimoniano i due assist.

Il numero 11, però, si è fatto trovare pronto anche in zona gol chiudendo la gara con un destro all’angolino. Con la rete di oggi Castellanos trova la decima rete in campionato e, soprattutto, torna a segnare in casa dopo quasi 5 mesi (l’ultimo gol in A in casa risale al 16 settembre contro il Verona).

“Pedro? Ha 27 anni”: le parole di Fabiani

In settimana il DS della Lazio Fabiani aveva ironizzato sull’età di Pedro. Il dirigente biancoceleste aveva attributo con il sorriso 27 anni allo spagnolo, invece che gli effettivi 37. Una battuta a testimoniare la seconda giovinezza che lo spagnolo sta vivendo con Baroni.

Con la doppietta di oggi sono 7 gol in 18 presenze stagionali in A. Lo spagnolo segna due volte nella stessa partita per la prima volta nel nostro campionato; l’ultimo double risaliva addirittura al 2016, un Aston Villa-Chelsea 0-4 del 2016. Più precisamente, per lui sono 7 reti in 642 minuti, la media di un gol ogni 92 minuti. Dopo più di due mesi la Lazio torna a ballare sotto la curva per una vittoria in campionato. Ancora una volta capogruppo Pedro.