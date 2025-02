Lazio, Baroni: “Non dobbiamo guardare gli altri. Penso solo al mio campionato”

Le parole dell’allenatore biancoceleste al termine della partita con il Monza

La Lazio vince contro il Monza: allo stadio Olimpico finisce 5-1 per la squadra di Marco Baroni.

La vittoria – arrivata contro i ragazzi di Salvatore Bocchetti – è arrivata grazie ai gol di Adam Marusic, Valentin Castellanos, Dele-Bashiru e Pedro, quest’ultimo autore di una doppietta. Per la formazione ospite, invece, ha segnato Stefano Sensi.

Al termine della partita, Baroni ha parlato in conferenza stampa. “Ho chiesto ai ragazzi di partire forti. La squadra ha trovato tanto gioco, siamo stati bravi a tenere la palla con ritmo, veloci. E questo è il risultato di tante occasioni. Qualche volta non siamo stati lucidi ma faccio comunque i complimenti ai ragazzi”.

“Parlo con la squadra tutti i giorni, non dobbiamo guardare gli altri. Abbiamo margini, li possiamo colmare. Quando uno guarda altre squadre è un segno di debolezza. Io penso al mio campionato, al mio lavoro. L’attenzione è lì dentro”.

Lazio, le parole di Baroni

L’allenatore ha aggiunto. “Il Napoli? Sta facendo un campionato strepitoso. Servirà una partita di livello, avremo qualche giorno per preparare la partita ma ci aspettiamo una crescita in questi match. Nuno Tavares? Lui è un giocatore forte, offensivo. Con grande qualità. Dall’altra parte questo compito viene lasciato a Isaksen. Siamo primi per cross, sono contento anche di questo”.

Baroni ha concluso. “Nelle ultime settimane abbiamo passato momenti in cui ci siamo allenati in pochi. Per noi è fondamentale essere al completo. L’infortunio di Dia? Ha subito una distorsione alla caviglia, l’abbiamo tolto in maniera precauzionale. I nuovi acquisti? Sono arrivati ragazzi di prospettiva. Ma io sto lavorando da luglio con il gruppo, devo sostenerli”.