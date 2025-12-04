“C’era tanta voglia di riscatto”: Zaccagni porta la Lazio ai quarti di Coppa Italia

Con la rete di Mattia Zaccagni la Lazio batte il Milan e si conquista il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia

Un colpo di testa all’80′ minuto e la corsa sfrenata sotto la curva nord a braccia aperte: sono queste le immagini principali della gara di Mattia Zaccagni, autore della rete decisiva nell’ottavo di finale tra Lazio e Milan.

Nella serata dell’Olimpico i biancocelesti si prendono la rivincita dopo la sconfitta di 5 giorni fa a San Siro. “C’era tanta voglia di riscatto dopo sabato“: ha confermato il capitano ai microfoni di Sportmediaset.

Contro il Milan per il 10 è la prima rete in un big match in questa stagione, la quarta in totale dopo quelle contro Verona, Genoa e Cagliari.

Una serata che testimonia anche l’importanza di Zaccagni, sempre più leader emotivo dei biancocelesti oltre che tecnico. “Zaccagni è sicuramente un leader tecnico. Rispetto a quando l’ho lasciato però mi sembra stia pendendo anche per essere il leader emotivo della squadra“: ha confermato Maurizio Sarri nella conferenza post partita.

Lazio: settimo clean sheet in 14 gare

L’altro dato di cui Maurizio Sarri può essere sicuramente felice è l’ennesima porta inviolata conquistata in stagione. Contro il Milan, infatti, è arrivato il settimo clean sheet di questa annata su 14 partite giocate.

I biancocelesti, quindi, sono riusciti a non subire gol il 50% delle gare giocate, dopo le 49 reti subite nelle 38 giornate del campionato scorso.

L’altra via per l’Europa

La Coppa Italia per la Lazio può essere anche la strada alternativa al campionato per conquistarsi un posto nella prossima Europa League. In una stagione complicata tra il mercato bloccato e il problema infortuni vissuto tra ottobre e novembre, la coppa può rappresentare la sorpresa della stagione. “È un’annata difficile, ma siamo compatti e il mister ci indicherà la strada. Finché saremo così, faremo bene”: ha detto Zaccagni nel post partita ai microfoni di Sportmediaset.

Contro il Milan, poi, l’obiettivo era anche regalare una bella serata ai propri tifosi. “Regaliamo un’altra gioia al nostro popolo“: così, come riportato da Il Messaggero, Sarri ha parlato alla squadra prima del match contro i rossoneri. Una gioia che la Lazio è riuscita a regalare ai tifosi biancocelesti con i quali, come spesso accade, è partita la festa nel post partita con capitan Zaccagni in prima fila.