Possibile rigore per la Lazio al 96′ e cartellino rosso per Allegri: cosa è successo
Finisce tra le polemiche la gara tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri: cosa è successo
Ultimi minuti bollenti quelli tra il Milan e la Lazio. Il tutto è cominciato al 94′ dopo una respinta con il gomito di Pavlovic su un tiro di Romagnoli.
L’arbitro Collu è stato richiamato dal VAR per rivedere l’episodio. Prima della revisione il direttore di gara ha espulso Massimiliano Allegri per le proteste dell’allenatore
Dopo la revisione dell’episodio Collu assegna fallo al Milan per la trattenuta di Marusic su Pavlovic che subito dopo tocca il pallone con il gomito: “Il calciatore numero 31 ha il braccio fuori sagoma, ma prima riceve fallo“.