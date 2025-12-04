Lazio-Milan, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali scelte da Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia
Dopo nemmeno una settimana tornano a sfidarsi Lazio e Milan, questa volta però in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia.
La squadra di Allegri, dopo la vittoria per 1-0 di sabato 29 novembre, proverà a portare a casa la vittoria in casa dei biancocelesti.
La Lazio di Sarri è in cerca di rivincita dopo la sconfitta in campionato a San Siro.
Di seguito ecco le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali di Lazio-Milan
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Bašić; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Leão. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming
ll match tra Lazio e Milan, in programma giovedì 4 dicembre alle ore 21:00, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Il match potrà essere seguito in diretta sui canali Mediaset.