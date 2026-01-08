Adam Marusic rimane alla Lazio: il terzino montenegrino ha rinnovato il proprio contratto

La Lazio e Marusic ancora insieme. Il terzino montenegrino, punto fermo di Sarri in questa prima parte di stagione, ha rinnovato il proprio contratto con i biancocelesti per altre tre stagioni.

Il classe ’92 aveva precedentemente un contratto fino all’estate del 2026, motivo per cui sarebbe andato in scadenza nei prossimi mesi avendo l’opportunità di firmare a zero con un altro club.

Il club capitolino, però, ha trovato l’accordo per il rinnovo fino al 2029 – con opzione per la stagione successiva -, riuscendo a blindare il giocatore.