Lazio, Marcos Antônio al San Paolo a titolo definitivo: i dettagli

Marcos Antonio lascia la Lazio e si trasferisce a titolo definitivo al San Paolo

La Lazio lavora al mercato delle uscite. Il nome che saluterà l’Italia è quello di Marcos Antonio, mediano brasiliano classe 2000.

La destinazione è il San Paolo, dove si trasferirà a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 4.2 milioni di euro.

Marcos Antonio conosce già il San Paolo, considerato che ha disputato la stagione 24/25 proprio nella squadra di Luis Zubeldia.

Dopo un anno in prestito, ora Marcos Antonio si trasferirà a titolo definitivo in Brasile, lasciando definitivamente l’Europa dopo le esperienze in Portogallo, Ucraina, Grecia e Italia.