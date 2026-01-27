Lazio, iniziate le visite mediche di Daniel Maldini | FOTO e VIDEO
Daniel Maldini si prepara a diventare un nuovo giocatore della Lazio: il classe 2001 svolgerà oggi, martedì 27 gennaio, le visite mediche.
Daniel Maldini è pronto a vestire la maglia della Lazio. Dopo l’arrivo nella serata di ieri, lunedì 26 gennaio, all’aeroporto di Fiumicino lo attendono ora le visite mediche di rito: l’ormai ex Atalanta è arrivato intorno alle 7.30 di martedì 27 gennaio a Villa Mafalda per poterle effettuare.
Grande incoraggiamento anche dalla famiglia, in modo particolare da papà Paolo che prima della sua partenza a Malpensa gli ha sussurato all’orecchio: “Forza e coraggio mi raccomando”.
La formula, ricordiamo, è quella del prestito oneroso a 1 milione più 500 mila euro di bonus con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, che può diventare obbligo in caso di qualificazione alle coppe europee.
Oggi sarà dunque il Maldini-day, con visite e firme in programma prima dell’ufficialità: a quel punto il trequartista potrà subito mettersi a disposizione di Maurizio Sarri in vista dei prossimi impegni.