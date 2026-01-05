Lazio, non solo Fabbian: contatti per Maldini, idea Ngonge
Il punto sugli obiettivi della Lazio in entrata
La giornata dell’addio ufficiale di Castellanos e dei contatti del Fenerbahce per Guendozi è stata anche importante sul fronte entrate per la Lazio.
I biancocelesti, infatti, hanno avuto contatti per diversi obiettivi.
In primis, come vi avevamo già raccontato, per Giovanni Fabbian. Poi per Daniel Maldini dell’Atalanta. Infine, un’idea è Cyril Ngonge, in prestito al Torino dal Napoli.
Sul belga c’è anche l’interesse della Fiorentina.