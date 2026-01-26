Lazio, Maldini in partenza per Roma | FOTO E VIDEO
Le immagini dell’attaccante italiano, in partenza per Roma. Domani le visite mediche e poi l’ufficialità come nuovo giocatore biancoceleste.
Daniel Maldini si prepara a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Nella giornata odierna, come raccontato, sono stati scambiati i documenti tra la squadra biancoceleste e l’Atalanta.
Mancava solo il via libera finale del club nerazzurro per autorizzarlo a viaggiare ed è arrivato. Domani, martedì 27 gennaio, sarà invece il giorno delle visite mediche.
La formula, ricordiamo, è quella del prestito oneroso a 1 milione più 5oo mila euro di bonus con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, che può diventare obbligo in caso di qualificazione alle coppe Europee.
Di seguito le immagini dell’attaccante italiano in partenza per Roma dall’aeroporto di Milano Linate. Con lui volerà anche il fratello Christian, entrambi accompagnati in aeroporto dalla madre e dal padre Paolo che l’ha incoraggiato dicendogli: “Forza e coraggio mi raccomando”.
Lazio, Maldini in partenza per Roma | VIDEO
