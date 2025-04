Lazio, presentata la maglia in collaborazione con la Croce Rossa per la gara contro il Bodo Glimt

Nella mattinata la Lazio ha presentato la maglia in collaborazione con la Croce Rossa che verrà indossata in Europa League

Mancano poco più di 48 ore al quarto di finale di ritorno di Europa League tra la Lazio e il Bodo Glimt.

I biancocelesti dovranno ribaltare la sconfitta dell’andata in Norvegia per 2-0.

In semifinale, poi, in caso di qualificazione, gli uomini di Baroni affronteranno o il Tottenham o l’Eintracht Francoforte.

Nella mattinata la Lazio ha presentato la maglia per la gara contro il Bodo Glimt, per la prima volta in Italia presente il logo della Croce Rossa.

Lazio, le parole di Lotito e Cristina Mezzaroma

Le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito: “Oggi per noi è una giornata memorabile. Possiamo unire i nostri simboli a quelli della croce rossa. Vogliamo dare anche alle persone che si sentono meno integrate la possibilità di sentirsi inclusi con il marchio della croce rossa, che ha un valore mondiale. Abbiamo una fondazione che si occupa di questo ogni giorno. Attraverso al binomio Lazio-Croce Rossa possiamo raggiungere l’obiettivo di portare il sorriso a chi è in difficoltà. Ben venga questa iniziativa, che resterà storica“.

Nel corso della conferenza stampa ha parlato anche la presidente della fondazione S.S.Lazio, Cristina Mezzaroma: “È una giornata importante e l’abbiamo fortemente voluta. La croce rossa è un simbolo mondiale, quando vediamo il loro simbolo ci sentiamo subito sicuri. Negli anni la Lazio si è sempre messa in prima linea per la promulgazione di video di primo soccorso. La croce rossa è stata ben felice di collaborare. La collaborazione non è solo per la prima squadra ma a partire da tutto il settore giovanile“.

Le parole di Salvatore Coppola, Presidente regionale Croce Rossa Italiana

Le parole del presidente regionale Croce Rossa Italiana, Salvatore Coppola: “Un onore essere qui, da settimane stiamo lavorando a questo progetto e ringrazio il presidente Lotito e la presidente Mezzaroma. Il messaggio che lanceranno i calciatori indossando questa maglia verrà raggiunto da più persone possibili, con questa visibilità si possono raggiungere persone che hanno bisogno di aiuto. Questa società e questa Fondazione ha sposato i nostri valori. Permettetemi di lanciare un messaggio di pace anche oggi, tanti operatori sono impegnati in tanti conflitti e l’augurio è di avere sempre più persone in grado di difendere questi valori. Abbiamo perso sei colleghi nella striscia di Gaza e speriamo di poter arrivare presto alla pace“.