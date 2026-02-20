Arriva la smentita della Lazio in merito alle notizie uscite in giornata sulla presunta cessione della società: ecco il comunicato.

Alle notizie delle scorse ore in merito a una presunta cessione della Lazio ecco la presa di posizione direttamente del club. Nel pomeriggio la società biancoceleste ha chiarito la situazione.

Attraverso un comunicato ufficiale diramato sui propri canali ufficiali, la Lazio ha smentito in modo categorico qualsiasi tipo di offerta per l’acquisizione del club. Di seguito la nota ufficiale.

“In riferimento ai contenuti diffusi nelle ultime ore attraverso canali social e ripresi da alcuni siti di informazioni digitali, la S.S. Lazio smentisce in modo categorico le notizie relative a una presunta cessione della Società. La S.S. Lazio non è in vendita. La Società non ha ricevuto alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale da parte di soggetti italiani o esteri”.

La Lazio prosegue: “La reiterata diffusione di informazioni false e prive di riscontro, oltre a generare confusione nell’opinione pubblica, può integrare profili di manipolazione informativa e aggiotaggio, considerata la natura di società quotata della S.S. Lazio. Per tali ragioni, la Società procederà alla segnalazione alle autorità competenti affinché vengano effettuate le opportune verifiche in merito alla diffusione di notizie non verificate e potenzialmente idonee ad alterare il mercato. Si invitano tutti gli organi di stampa ad attenersi ai principi di correttezza professionale, verificando le fonti e contattando preventivamente la Società prima di rilanciare notizie prive di fondamento” – conclude il club biancoceleste