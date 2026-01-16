Petar Ratkov (IMAGO)

Le prime parole di Petar Ratkov e Kenneth Taylor da giocatori della Lazio nella conferenza stampa di presentazione

Dopo l’arrivo nella Capitale degli scorsi giorni, ecco le prime parole dei due nuovi acquisti della Lazio di Maurizio Sarri, Petar Ratkov e Kenneth Taylor.

Prima di cedere la parola a Ratkov, il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha iniziato così la conferenza stampa: “Riteniamo possa costituite un valore aggiunto per la nostra squadra, non sono giocatori scelte a caso, il giocatore è seguito da tanto tempo, la sala scouting fa monitoraggio 365 giorni l’anno, abbiamo mandato anche un osservatore per la partita contro il Bologna. Quando Castellanos ci ha detto che voleva andare via noi avevamo già la soluzione”.

Il direttore sportivo Fabiani ha aggiunto: “Vorrei chiarire la questione, se no passa il concetto che Sarri non lo conosceva. Il mister è un toscanaccio, fa sempre battute, lo disse anche di Castellanos ma non era vero. Lo dico per giustizia e onesta intellettuale. Noi sappiamo che conosceva Ratkov al 100%. Lui ha fatto una richiesta, ne ho parlato con il presidente e lo abbiamo accontentato”.

Di seguito le dichiarazioni dei nuovi acquisti della Lazio, Ratkov e Taylor.

Lazio, Ratkov: “Milinkovic mi ha parlato benissimo di questo club”

Ratkov ha iniziato così la conferenza di presentazione: “Sono molto alto, ma so giocare anche bene tecnicamente con il pallone a terra. Non sono il tipico centravanti che si limita a finalizzare, posso fare anche diversi assist e aiutare la squadra in tanti modi. In tutta la mia vita ho detto che Lewandowski era il mio idolo e penso di avere caratteristiche simili, cerco di guardare tutto quello che fa lui per migliorare. Il gol di ieri in allenamento è stato un bel gol, ma ho sempre detto che sono un attaccante che sa fare tante cose. Sono pronto per questo, ero uno dei più esperti nel Salisburgo e ora sono pronto per fare bene in questo nuovo club”.

L’attaccante serbo ha inoltre aggiunto: “Sicuramente Immobile qui è una leggenda, è stato un attaccante straordinario alla Lazio. In ogni club in cui vado voglio far vedere chi sono, questa è una sfida importante per me. Milinkovic mi ha parlato benissimo di questo club e della città, quindi non ho avuto dubbi; voglio stare qui a lungo. Tutti i compagni sono di un altissimo livello, anche in attacco ci sono ottimi giocatori. Con il mister va tutto bene, farò quello che mi chiede: in Serbia ho avuto un allenatore che voleva giocare in maniera simile, ho un’idea del tipo di calcio che vuole proporre e mi piace molto”

Kenneth Taylor (IMAGO)

Lazio, Taylor: “Il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa”

Il centrocampista olandese ha iniziato così: “La Lazio si è presentata con un ottimo progetto, è un grande club e ho avuto modo di parlare con il presidente e con il direttore, mi hanno convinto a venire qui. Sì, lo scorso anno abbiamo perso 3-1 in casa e la Lazio ha giocato una gran partita, forse anche questo ha leggermente influito sulla mia scelta. Ho giocato oltre 200 partite all’Ajax e vuoi di più, sono andato via perché avevo l’ambizione di ottenere qualcosa di più; il nostro obiettivo è quello di tornare in Europa. Credo che la scuola calcistica dell’Ajax sia tra le migliori al mondo, ma la Serie A è uno dei migliori campionati al mondo, qui si gioca un calcio molto maturo che mi farà crescere”.

Ha poi proseguito: “All’Ajax abbiamo proposto un’idea di calcio simile specialmente l’anno scorso e quindi mi sono trovato bene; credo che le richieste tra Farioli e Sarri siano abbastanza simili. Per me è uguale giocare come mezzala destra o sinistra, il mister mi chiede di muovere velocemente palla, inserirmi per cercare il gol e aiutare la squadra, ma posso giocare davanti alla difesa e mi trovo bene anche lì. Ho imparato a giocare col destro con mio padre ogni giorno giocando fin da piccolo. Cataldi mi ha parlato moltissimo, ha cercato di aiutarmi molto: quando ti parla così tanto un giocatore d’esperienza la cosa più giusta è ascoltarlo. Non voglio fare certi paragoni, sicuramente da piccolo ho guardato giocatori come Xavi, Iniesta e Busquets e sono stati loro i calciatori che mi hanno ispirato”.