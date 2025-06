Lazio, Lotito: “Ora non c’è bisogno di comprare, dobbiamo vendere”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato della strategia di mercato dei biancocelesti, spiegando che serviranno delle cessioni

La Lazio lavora al futuro dopo il ritorno di Maurizio Sarri in panchina. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha parlato ai microfoni de Il Messaggero, spiegando la strategia di mercato del club.

“In questo momento non c’è nessun bisogno di comprare. Piuttosto c’è il problema tecnico contrario: dobbiamo vendere perché ci sono troppi esuberi per una sola competizione più la Coppa Italia, parliamo di ventotto giocatori di movimento“.

Le cessioni, dunque, saranno prioritarie per la Lazio che ripartirà dopo la separazione con Marco Baroni. Nella prossima stagione i biancocelesti non parteciperanno a nessuna competizione europea, motivo per cui secondo Lotito servirà vendere alcuni giocatori.

Di seguito le dichiarazioni complete del presidente biancoceleste.

Lazio, le parole di Lotito sul mercato

Lotito ha proseguito così: “Non vendo nessun altro. Abbiamo grandi giocatori e lo dimostra il fatto che tutti ce li chiedano. Ho detto no a offerte importanti per Rovella, Tavares, Isaksen, Guendouzi e Castellanos. A gennaio questa squadra era prima in Europa e in Champions, poi si è persa con le piccole, strada facendo“.

Il presidente della Lazio ha concluso: “Basta versare il denaro, ma non è questo il discorso. La squadra c’è. Avete visto cosa ha fatto Conte a Napoli? Ho preso Sarri per far rendere tutti al massimo. L’allenatore valuterà tutta la rosa in ritiro. Se poi non gli piacerà qualcuno, verrà venduto e preso il sostituto“.