Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato di diversi temi in occasione dell’evento per festeggiare i 125 anni dalla fondazione del club

Tanti temi importanti per la Lazio di Claudio Lotito. In occasione dell’evento per i 125 anni dalla fondazione della società biancoceleste, il numero uno ha parlato di diverse questioni che riguardano il club.

La Lazio ha incassato una sconfitta pesante contro il Bologna nell’ultimo turno, ed è stata scavalcata proprio dai rossoblù, che hanno agganciato il quarto posto. Nonostante un risultato negativo, i biancocelesti sono ancora in corsa per un posto in Champions League e ai quarti di Europa League.

Il presidente Lotito ha dunque cominciato proprio dai risultati della sua squadra. “Vogliamo fare in modo che questi colori portino trofei importanti, e ne abbiamo già portati diversi“.

“Inoltre siamo gli unici che hanno due collari d’oro, siamo stati eletti come ente morale.Questa è una grande famiglia, con un aspetto valoriale che le altre società non hanno” ha proseguito il numero uno biancoceleste.

Lazio, Lotito: “Vogliamo avere la nostra casa storica”

Lotito ha parlato soprattutto del tema stadio, molto importante in casa Lazio. “Oggi abbiamo la possibilità di diventare punti di riferimento con una serie di iniziative che rappresentano l’orgoglio di essere laziali, come lo stadio ‘Flaminio’ perché vogliamo avere la nostra casa storica, quella che ci appartiene per quanto dimostrato“.

Ha concluso spiegando la volontà del club di realizzare questo progetto. “Sono convinto che lo stadio, se dipenderà dalla Lazio, verrà realizzato. E permetterà di avere un museo stabile oltre all’orgoglio di avere una casa tutta nostra“.