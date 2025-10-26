Lazio, Lotito: “La critica è giusta. Quello che è capitato quest’anno non è mai successo”

Le parole di Claudio Lotito prima della sfida tra la sua Lazio e la Juventus.

La domenica dell’ottava giornata di Serie A si chiude con la sfida tra la Lazio e la Juventus. L’appuntamento è fissato stasera, domenica 26 ottobre, alle 20.45 all’Olimpico di Roma.

Prima dell’inizio della sfida ha parlato ai microfoni di DAZN il presidente Claudio Lotito.

“La critica è giusta quando non arrivano i risultati, per una serie di motivi non dipesi dalla nostra volontà. La società, la squadra, i tifosi possono cambiare la situazione legata purtroppo a fatti imponderabili che hanno determinato risultati diversi dalle aspettative. Bisogna avere fiducia, stiamo costruendo una squadra solida, stiamo approcciando per l’acquisizione dello stadio Flaminio, siamo una società solida“, ha esordito.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete di Lotito.

Lazio, le parole di Lotito

Lotito ha parlato anche di mercato: “Con Sarri c’è un rapporto di stima e affetto, tutti vogliamo il bene della società e dei tifosi. Il mercato è stato impedito strumentalmente, la società farà tutto ciò che sarà a disposizione per fare mercato. Quello che è successo quest’anno non è mai successo, infortuni e queste situazioni ci hanno penalizzato i risultati. Capiamo il malumore della tifoseria, c’è gente come il sottoscritto che vive per la squadra, capisco la tristezza e lo sconforto. Tutti insieme raggiungeremo gli obiettivi“.

Infine ha concluso commentando le polemiche di Napoli-Inter: “Il sistema va seguito ma non destabilizzato. Quando c’è un cambio generazionale nella classe arbitrale va accompagnato con critiche costruttive, va accompagnato in un processo di crescita senza destabilizzarlo altrimenti si crea un danno invece di un vantaggio. Si deve supportare con massima trasparenza per una classe arbitrale al livello delle nostre necessità e i nostri temi”.