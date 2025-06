Lazio, Lotito: “Sarri? Ha accettato subito quando l’ho chiamato”

Le parole del Presidente della Lazio Claudio Lotito a margine dell’evento “Lazio Academy”

A margine dell’evento “Lazio Academy” organizzato nella città di Rieti, è stato intervistato Claudio Lotito, Presidente biancoceleste.

Nella Capitale è pronto a partire il “Sarri bis”, è lo stesso Lotito ha avuto modo di parlarne.

Il Presidente della Lazio ha iniziato così la sua intervista: “Scelta allenatore? Lo abbiamo fatto per formare i giovani e per permettere ai calciatori di crescere. Prima formiamo l’uomo, poi il calciatore. Noi dobbiamo avere l’orgoglio di aver formato gli uomini alla cultura della legalità e del rispetto delle regole, del rispetto per l’essere umano. Questi giovani saranno formati e saranno i cittadini di domani. Sarri è uno strumento finalizzato a questo: andare a formare dal punto di vista calcistico i giocatori dal punto di vista intrinseco della persona“.

Ha poi continuato: “Sarri non era stato esonerato tempo fa. Aveva che non c’erano più le condizioni ambientali per andare avanti e quando adesso ho dovuto pensare a un nome ho detto ‘torna il comandante’ che la nave ha bisogno di un timoniere esperto. Facciamo delle scelte, come detto, che possano formare non solo il calciatore ma anche l’uomo. Come ho ritrovato Sarri? L’ho chiamato e ha accettato subito questa iniziativa. Era un percorso che era stato interrotto prematuramente e lui ha voglia di ricominciare”.

Tornando su Sarri, Lotito ha aggiunto: “Il passato è passato, e senza il passato non c’è il futuro. Bisogna fare tesoro delle cose accadute per far sì che non succedano di nuovo. Con quali obiettivi ripartirà? Quelli dello scorso anno. Poi qualcosa non è andato nella stagione scorsa. Calcio femminile e giovanile? Sarà tutto funzionale alla crescita del territorio e per la Lazio stessa”.