La Lazio è reduce da un periodo complicato. Il presidente Lotito ha deciso di far benedire la squadra

L’inizio di stagione della Lazio è stato fin qui complicato. Dopo 4 giornate, i biancocelesti occupano il quattordicesimo posto in classifica con appena 3 punti, 4 gol fatti e 4 subiti. Tra le note dolenti dell’avvio di stagione della Lazio c’è la sconfitta nel derby. Lo scorso 21 settembre i biancocelesti hanno perso 1-0 la sfida contro la Roma.

La Lazio deve fare i conti anche con gli infortuni. Maurizio Sarri infatti, non può fare affidamento su Lazzari, Gigot, Vecino e Dele-Bashiru. La situazione è complicata e la soluzione non sembra poter essere “terrena”. Per questo motivo, infatti, il presidente del club Claudio Lotito ha deciso di far benedire la squadra.

Come riportato dal Messaggero, il patron biancoceleste ha commissionato a Don Matteo Galloni, sacerdote della Fondazione Amore e Libertà Onlus, la benedizione di Zaccagni e compagni.

La decisione di Lotito non è una novità. Già nel 2019, infatti, il presidente si era affidato alla religione per aiutare la squadra. All’epoca, Lotito fece benedire i campi e gli spogliatoi di Formello.