La Lazio accelera sul digitale: il vivaio in diretta sulle piattaforme ufficiali

Il club biancoceleste lancia un progetto proprietario per trasmettere gratuitamente le partite casalinghe delle Under 14–18, con produzione interna

La Lazio prosegue il proprio percorso di crescita industriale e di integrazione verticale dei contenuti, rafforzando il posizionamento come media company nel calcio italiano.

Nel quadro di questa strategia, il Club annuncia l’avvio di un progetto proprietario che introduce un modello strutturato e continuativo di produzione e distribuzione editoriale.

A partire dal weekend del 17-18 gennaio, attraverso sslazio.it e l’App ufficiale, gli utenti registrati potranno seguire gratuitamente le gare interne delle squadre giovanili agonistiche.

Un’iniziativa che amplia la visibilità del Settore Giovanile e consolida il legame tra Club, famiglie e comunità biancoceleste.

L’iniziativa della Lazio

Il progetto rende la Lazio l’unica società italiana a produrre e trasmettere in autonomia le partite del proprio vivaio dall’Under 14 all’Under 18, con regia, produzione e commento editoriale interamente interni, superando la copertura tradizionalmente limitata alla Primavera.

Per il Direttore Generale del Settore Giovanile Enrico Lotito, l’iniziativa è “una tappa fondamentale nel percorso di crescita”, perché “dare visibilità al lavoro quotidiano significa riconoscere il valore di un sistema fondato su formazione, metodo e senso di appartenenza”, rafforzando il collegamento tra vivaio, famiglie e mondo Lazio.

Sul piano industriale, il Direttore della Comunicazione Emanuele Floridi sottolinea che si tratta di “un passaggio preciso”: un modello proprietario che garantisce continuità e controllo dell’intera filiera, coinvolgendo oltre 150 tesserati e gli staff tecnici, sanitari e organizzativi, per valorizzare il futuro sportivo e umano del Club.