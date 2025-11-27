Lazio, Dele-Bashiru torna nella lista Serie A al posto di Hysaj
La Lazio scambia due giocatori nella lista della Serie A. I biancocelesti hanno escluso Hysaj, al suo posto torna Dele-Bashiru
La Lazio cambia la lista dei giocatori a disposizione per la Serie A. Come comunicato dal club biancoceleste, la società ha deciso di escludere Elseid Hysaj. Il terzino albanese esce dalla lista a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato a inizio novembre. Al suo posto la Lazio ha reintegrato Fisayo Dele-Bashiru.
Il centrocampista, infortunatosi al bicipite femorale a settembre, era stato escluso dalla lista dei giocatori a disposizione di Sarri per i match di Serie A. Al suo posto i biancocelesti avevano reintegrato Toma Basic, autore di ottime prestazioni dal suo ritorno in squadra.
L’ultimo match giocato da Dele-Bashiru risale al 21 settembre, quando la Lazio ha perso il derby contro la Roma per 1-0. Sarri recupera così un centrocampista a scapito di un terzino.
L’allenatore biancoceleste dovrà dunque rinunciare a Hysaj. In questo avvio di stagione, l’albanese è sceso in campo in 3 match di Serie A contro Hellas Verona, Genoa e Torino.