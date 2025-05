Lazio, espulso Romagnoli al 92′: cosa è successo

La Lazio termina in 10 la partita contro il Lecce per l’espulsione di Alessio Romagnoli nei minuti di recupero

Anche la Lazio termina la partita in 10 uomini per l’espulsione di Alessio Romagnoli.

Il capitano della Lazio dopo un fallo commesso vicino alla sua area di rigore è andato a protestare con il guardalinee e per questo motivo l’arbitro Fabbri ha deciso di estrarre il cartellino rosso.

Parità numerica ristabilita negli ultimi minuti della gara dopo che nei giallorossi nel recupero del primo tempo era stato espulso Santiago Pierotti.

Biancocelesti che chiudono il campionato con la sconfitta in casa per 1-0 contro il Lecce e, vista la vittoria della Fiorentina contro l’Udinese, l’anno prossimo non faranno l’Europa.

I fischi dell’Olimpico e la salvezza del Lecce

Umori completamente opposti a fine partita. Da un lato in casa Lazio i fischi dell’Olimpico per la sconfitta e per il settimo posto in classifica.

Dall’altro lato, invece, con questi tre punti il Lecce di Giampaolo si è guadagnato la permanenza in Serie A.