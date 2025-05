Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Lecce, valida per la 38^ giornata di Serie A.

Lazio e Lecce si giocano tanto nell’ultima giornata di Serie A.

I padroni di casa inseguono una vittoria per sperare in una qualificazione difficile in UEFA Champions League o in Europa League, ma con un punto sarebbero sicuro di giocare almeno in Conference League.

Gli ospiti, invece, vogliono dire l’ultima parola per continuare a sperare nella salvezza.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell’Olimpico di Roma.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

Furlanetto, Provedel, Gigot, Pellegrini, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Tchaouna, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Ibrahimovic

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Berisha, Coulibaly; Karlsson, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo

A disposizione: Früchtl, Samooja, Rebić, Rafia, N’Dri, Sansone, Helgason, Veiga, Banda, Burnete, Tiago Gabriel, Pierret, Kaba, Sala.

Dove vederla in tv

Il match tra Lazio e Lecce, valido per la 38^ giornata di Serie A, è in programma allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 di domenica 25 maggio 2025.

La sfida sarà visibile in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su DAZN e Sky GO.