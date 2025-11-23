Le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce, in programma all’Olimpico di Roma alle 18:00

È tutto pronto per la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Lecce di Eusebio Di Francesco.

I biancocelesti arrivano alla 12a giornata dopo la sconfitta a San Siro per 2-0 contro l’Inter, che ha interrotto una striscia di 6 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 3 pareggi).

Buono il momento anche per i giallorossi. Il Lecce ha infatti perso solo 2 partite nelle ultime 7, dove ha ottenuto due successi, entrambi per 1-0 in trasferta.

Vediamo di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori

Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

A disposizione: in attesa

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Tete Morente, Berisha, Sottil; Camarda. Allenatore: Eusebio Di Francesco

A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Stulic, N’dri, Perez, Helgason, Banda, Kouassi, Pierotti, Kaba, Kovac, Maleh.

Dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La sfida tra Lazio e Lecce, in programma domenica 23 novembre alle 18, sarà visibile in tv su Sky Sport, NOW tv e DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di Sky go, NOW e DAZN.