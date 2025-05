Lecce, l’espulsione di Pierotti e la rabbia di Giampaolo: i minuti finali del primo tempo

Il Lecce resta in 10 nei minuti finali del primo tempo per l’espulsione di Santiago Pierotti: ecco cosa è successo

Nonostante il vantaggio si complica tantissimo la partita all’Olimpico del Lecce di Marco Giampaolo contro la Lazio di Marco Baroni.

I giallorossi, infatti, hanno sbloccato la gara al 43′ con la rete di Lassana Coulibaly ma sono rimasti in 10 uomini 4 minuti dopo l’espulsione di Pierotti.

Doppio giallo per il numero 5o che ha rimediato la prima ammonizione al 37′ per un fallo su Rovella e la seconda poco dopo per aver fermato Tavares in ripartenza.

Al momento dell’espulsione sono state tante le proteste da parte della panchina del Lecce e da parte di Giampaolo con Fabbri che ha espulso un componente dello staff giallorosso.

La situazione attuale di classifica

Con la vittoria contro la Lazio il Lecce sarebbe salvo. Grazie alla rete di Lassana Coulibaly i giallorossi in questo momento sono a 34 punti a +2 dall’Empoli terzultimo fermo sull’1-1 contro il Verona.

Gli uomini di Giampaolo, se le gare dovessero terminare così, scavalcherebbero anche il Parma, sotto 2-0 contro l’Atalanta.