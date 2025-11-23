Gol annullato a Dia durante Lazio-Lecce: cosa è successo

Durante la gara tra Lazio e Lecce, il direttore di gara Arena ha annullato un gol a Boulaye Dia per un fallo su Tiago Gabriel

Momento chiave nel match tra Lazio e Lecce: i biancocelesti avevano raddoppiato con Boulaye Dia, ma la rete è stata annullata.

L’arbitro Arena non aveva ravvisato alcuna irregolarità in occasione del gol, ma è stato richiamato al VAR per l’On Field Review per un presunto fallo dell’attaccante su Tiago Gabriel.

Dopo aver osservato il contatto tra Dia e il difensore giallorosso, il direttore di gara ha revocato la rete e concesso un calcio di punizione al Lecce, come spiegato con l’annuncio: “A seguito di revisione il numero 19 della Lazio commette un fallo: decisione finale, fallo e rete annullata“.

Il Lecce è dunque ripartito con una punizione e il risultato è momentaneamente di 1-0, con i biancocelesti avanti grazie al gol di Guendouzi.