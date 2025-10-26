Manuel Locatelli ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sconfitta della sua Juventus contro la Lazio

La Juventus ha perso 1-0 contro la Lazio, proseguendo il proprio periodo complicato. La conferma è arrivata dalle parole di Manuel Locatelli: “Io non so quale sia il problema. Non è un problema tattico, credo sia mentale“.

Allo stadio Olimpico i bianconeri hanno perso 1-0 contro la formazione di Sarri, con il match che è stato deciso da un gol di Toma Basic al nono minuto.

La Juve ha inanellato così l’ottava partita senza vittoria, eguagliando il record negativo del maggio 2009 quando alla guida dei bianconeri c’era Claudio Ranieri. Inoltre, la Juventus non ha segnato in 4 partite consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta dal febbraio 1991. Dati che non fanno piacere alla dirigenza e alla tifoseria bianconera, abituate a ben altri risultati.

Al termine della partita è intervenuto in conferenza stampa Manuel Locatelli. Ecco le parole del centrocampista bianconero.

“La verità è quella del rettangolo verde, il resto sono chiacchiere”

Manuel Locatelli ha esordito parlando delle critiche ricevute dalla squadra: “Noi dobbiamo proteggerci dalle cose che vengono dette. La realtà è una sola ed è quella del rettangolo verde, il resto sono chiacchiere“.

Nel match contro la Lazio la Juventus ha protestato per un mancato calcio di rigore ai danni di Conceição. L’arbitro non ha ravvisato il calcio di rigore né è stato richiamato dal VAR. A confermarlo è stato lo stesso Locatelli: “L’arbitro mi ha detto che il VAR non lo ha chiamato“.

“L’unico modo per uscirne è stare uniti”

Locatelli ha concluso rispondendo alla domanda sulle similitudini tra la Juventus di Igor Tudor e quella di Thiago Motta: “Non ci sono similitudini. Non mi piace poi fare paragoni. Bisogna guardare il presente, l’unico modo per uscirne è stare uniti“.