Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali della gara tra la Lazio di Maurizio Sarri e la Juventus di Igor Tudor, in programma alle 20:45
Saranno Lazio e Juventus a chiudere l’8ª giornata di Serie A con la gara all’Olimpico delle 20:45. I biancocelesti vogliono confermarsi dopo il pareggio contro l’Atalanta a Bergamo, i bianconeri vogliono tornare alla vittoria.
Gli uomini di Sarri arrivano alla gara dopo tre risultati utili consecutivi: la vittoria contro il Genoa e i pareggi contro Torino e Atalanta.
Quelli di Tudor, invece, lo scorso mercoledì hanno perso 1-0 contro il Real Madrid in campionato. Più in generale l’ultima vittoria risale al 13 settembre in casa contro l’Inter.
Qualche cambio negli 11 titolari di Lazio e Juventus con Sarri e Tudor che devono far fronte ad alcuni infortuni.
Le formazioni ufficiali di Lazio-Juventus
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceição, Koopmeiners, Locatelli, Mckennie, Cambiaso; Vlahovic, David. Allenatore: Igor Tudor
Dove vedere Lazio-Juventus in tv e in streaming
La partita tra Lazio e Juventus è in programma per domenica 26 ottobre alle 20:45, allo stadio Olimpico di Roma.
Il match sarà visibile in diretta tv su DAZN oppure in diretta streaming sempre tramite l’app di DAZN.