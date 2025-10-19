Le parole di Angelo Fabiani a pochi minuti dal fischio d’inizio di Atalanta-Lazio, in programma alle 18:00

Mancano pochi minuti all’inizio di Atalanta-Lazio, in programma alle 18:00 alla New Balance Arena.

Prima del fischio d’inizio Angelo Fabiani ha parlato ai giornalisti per dire la sua sul momento difficile dei biancocelesti.

Il direttore sportivo ha iniziato dicendo: “La Lazio deve fare la Lazio. Purtroppo per lungo tempo avevamo diversi infortunati. La partenza non è stata del tutto positiva. In altre partite non abbiamo raccolto quanto meritavamo. Io conosco solo un verbo: lavorare, con tranquillità e serenità pensando positivo”.

Ha poi ammesso: “Acquisti a gennaio? Non mi stancherà mai di dirlo. Questo gruppo l’anno scorso ha fatto 84 gol anche se ne ha subito qualcuno di troppo. Certo che a gennaio faremo delle valutazioni con Sarri e laddove ci rendiamo conto che servirà potenziare, lo faremo certamente”.

Il momento dei biancocelesti

La Lazio, dopo aver chiuso al settimo posto il campionato scorso, non ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione. Dopo 6 partite la squadra di Sarri ha totalizzato infatti 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

A penalizzare i biancocelesti sono stati anche i diversi infortuni che hanno colpito i giocatori. Nonostante l’assenza dalle coppe europee, infatti, diversi calciatori della Lazio hanno accusato problemi muscolari anche seri, come Castellanos.