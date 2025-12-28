Lazio, chiesto intervento della Lega Serie A per gli errori arbitrali

Dopo le polemiche nel post partita di Udinese-Lazio il club biancoceleste ha chiesto l’intervento della Lega Serie A per gli errori arbitrali

Continuano le polemiche dopo la gara tra l’Udinese e la Lazio. Il tutto è nato dalla rete del pareggio dei bianconeri in cui nel corso dell’azione c’è un tocco di braccio da parte di Davis.

Il direttore di gara dopo un check con il VAR ha deciso di convalidare il gol scatenando la rabbia del club biancoceleste che ha deciso di non parlare ai microfoni delle televisioni nel post partita.

Secondo quanto raccolto dall’ANSA nella giornata di oggi, 28 dicembre, la Lazio ha inviato una PEC alla Lega Serie A chiedendo, in raccordo anche con la Figc e gli organi tecnici competenti, di assumere iniziative per evitare che si verifichino altri episodi che, secondo il club, hanno sfavorito i biancocelesti e minano la regolarità del campionato.

Il presidente Lotito, poi, ha anche chiesto una ricostruzione chiara sui criteri adottati dal VAR e dall’arbitro per questi episodi.

Il post IG e X della Lazio nel post partita

Dopo il pareggio contro l’Udinese la Lazio ha deciso di andare in silenzio stampa. Sui social biancocelesti, però, è stato pubblicato un post con scritto: “Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto“.

Su Instagram il post è stato accompagnato anche da un video in cui si vedono tutti gli episodi in cui, secondo il club biancoceleste, la Lazio è stata svantaggiata.