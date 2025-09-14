Lazio, Ianni: “Abbiamo fatto poco per vincerla, mi spiace per il popolo laziale”

Le parole del vice allenatore della Lazio Marco Ianni al termine della partita con il Sassuolo, persa dai biancocelesti per 0-1

La Lazio perde in casa del Sassuolo per 0-1: decisivo il gol di Fadera al 70′.

Seconda sconfitta in tre partite per la Lazio, che perde ancora in trasferta dopo la sconfitta all’esordio a Como.

Nel post partita, l’allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha lasciato subito lo stadio per motivi familiari e non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Al suo posto ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, il suo vice Marco Ianni.

Lazio, Ianni: “Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”

Ianni ha cominciato così: “Abbiamo fatto troppo poco per vincerla, in alcuni tratti abbiamo avuto la gara in pugno, ma eravamo lenti e abbiamo creato pochissimo. Bisogna fare di più per vincere le partite, mi dispiace aver deluso il popolo laziale che era venuto come sempre in massa per seguirci. Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio, abbiamo avuto una grandissima occasione con Zaccagni appena prima del loro gol“.

Ha proseguito parlando dei problemi della squadra: “Siamo stati padroni della partita nel primo tempo, ma eravamo troppo lenti e prevedibili e a questi livelli, se lo sei, è difficile fare male all’avversario. Non è facile trovare una medicina per creare di più, anche perché rischi di subire di più. Io credo che la soluzione sia cercare gli uno contro uno esterni e cercare di mettere Castellanos e Dia nelle condizioni di trovare la porta“.

Lazio, le parole di Ianni

Il vice allenatore della Lazio ha continuato: “La squadra riesce a essere abbastanza ordinata, il problema è trovare il giusto equilibrio tra l’essere ordinati e pericolosi“.

Infine ha concluso: “Dobbiamo trovare un giusto mix, o si rischia di fare buone partite senza essere pericolosi. Poi ci vuole molta più energia per venire qua e vincere contro il Sassuolo, oltre alle idee dobbiamo essere convinti di vincere le partite“.