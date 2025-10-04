Le parole del vice allenatore della Lazio, Marco Ianni, dopo il pareggio rocambolesco ottenuto contro il Torino in Serie A

Un pareggio ricco di emozioni quello tra Lazio e Torino nel match giocato allo stadio Olimpico sabato 4 ottobre.

Dopo il vantaggio iniziale per gli ospiti, i biancocelesti erano riusciti a ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Cancellieri.

La squadra di Baroni aveva poi contro ribaltato il risultato nella ripresa, facendosi però raggiungere negli ultimi minuti a causa di un calcio di rigore poi realizzato da Cataldi.

Al termine della gara è intervenuto ai microfoni della stampa il vice allenatore di Maurizio Sarri, Marco Ianni, che ha così commentato il punto ottenuto.

Lazio, le parole di Ianni dopo il Torino

Il vice allenatore si è presentato al posto di Sarri: “Il mister si scusa, ma non si sentiva bene. Ha avuto un po’ di giramenti di testa. Probabilmente il finale di partita ha influito. Si scusa“. Per poi commentare il match: “Un po’ tuttta la partita è stata provante, il finale in particolar modo. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Il pareggio può essere il risultato giusto“.

“Infortuni? Non devono essere un alibi ma abbiamo perso parecchia gente, ultimo Zaccagni ieri. La squadra non si è creata alibi e ha fatto una partita tosta, seria e di carattere. L’aspetto principale è quello di recuperare i giocatori il prima possibile. Arriveremo anche a esprimere un calcio migliore. Alla base deve esserci questo spirito“, ha aggiunto Ianni. Per concludere: “Non andrei a prendere in esame l’aspetto fisico perché poi la squadra ha recuperato la partita nei minuti finali. Dobbiamo azzannare la partita quando dobbiamo farlo, gestire meglio i momenti“.