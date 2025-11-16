Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, un altro infortunio: Hysaj costretto al cambio al 27′ di Albania-Inghilterra

Redazione 16 Novembre 2025

Continua un periodo segnato dagli infortuni in casa Lazio. Ultimo in ordine cronologico è quello di Elseid Hysaj, costretto al cambio al 27′ di Albania.

Non solo Rovella che ha confermato di doversi operare per risolvere il problema di pubalgia in maniera definitiva.

Problemi anche sulla fascia, adesso, con l’esterno albanese che è stato costretto alla sostituzione a causa di un problema all’anca.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO