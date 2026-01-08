Lazio, ufficiale la cessione di Guendouzi al Fenerbahce
Il comunicato della Lazio
Dopo i saluti ai tifosi e la partenza in direzione Istanbul, è arrivata anche l’ufficialità della cessione di Mattéo Guendouzi.
Il classe ’99 passa così al Fenerbahce a titolo definitivo. Di seguito la nota ufficiale del club biancoceleste:
“La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Mattéo Guendouzi al Fenerbahçe SK.
Guendouzi, acquistato nell`estate 2023 dall` Olympique de Marseille, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 111 presenze e segnato 6 gol. Tutto il club desidera ringraziare Mattéo per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro“.