Mateo Guendouzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style TV dopo l’amichevole tra i biancocelesti e il Galatasaray

La Lazio pareggia la prima amichevole ufficiale della sua preseason. Ieri, 2 agosto, i biancocelesti hanno concluso la sfida contro il Galatasaray in perfetta parità, 2-2.

Maurizio Sarri ha schierato il potenziale 11 titolare. Romagnoli titolarissimo in difesa, a centrocampo Rovella, sulla trequarti Cancellieri, Dele-Bashiru e Zaccagni, come punta c’è Castellanos.

Tra i titolari Sarri ha scelto Mateo Guendouzi. Il centrocampista francese, arrivato nella capitale dal Marsiglia, è diventato presto una colonna del club.

Guendouzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Tv, il canale ufficiale del club. Il giocatore ha commentato la partita e ha fatto il punto sulla preparazione della squadra.

“Abbiamo bisogno dei tifosi, sarà una grande stagione”

Mateo Guendouzi ha esordito dicendo: “Abbiamo una bella squadra e se facciamo le cose tutti insieme possiamo fare bene. Abbiamo bisogno dei tifosi e di tutti, sappiamo che sarà una stagione importante. Questa è una Lazio che può crescere, abbiamo giocato contro una squadra forte, la migliore in Turchia, e meritavamo di vincere“.

“Sarri? Ho ritrovato lo stesso allenatore di sempre, dobbiamo crescere, dobbiamo capire bene cosa vuole ma abbiamo le qualità per giocare bene e possiamo fare cose importanti con lui“. Il mediano ha aggiunto: “Voglio fare il meglio per il team e per ottenere i migliori risultati. So che posso migliorare, nel 4-3-3 posso giocare più vicino alla porta e spero di fare tra i 5 e gli 8 gol“.