La curva della Lazio (Credits Photo: Andrea Rosito)

Le parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sul nuovo stadio della Lazio

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto a margine della presentazione della targa celebrativa dei 126 anni della Lazio a Parco dei Daini a Villa Borghese.

“Questo è stato il primo luogo dove la Lazio ha giocato per alcuni anni, il primo stadio se vogliamo chiamarlo così” ha detto Gualtieri.

Proprio sulla questione nuovo stadio il sindaco della Capitale ha aggiunto: “Il presidente Lotito mi ha ascoltato, ha annunciato che sta per presentare il completamento della documentazione che serve per far partire tutto l’iter. Siamo soddisfatti e attendiamo il completamento di tutto l’iter, un passaggio importante”.

Gualtieri ha infine concluso: “La notizia è stata annunciata dal presidente e, una volta ricevuta tutta la documentazione, la valuteremo con grande attenzione. L’obiettivo è consentire anche alla Lazio, così come già avvenuto per la Roma che ha avviato il proprio iter, di dotarsi di un nuovo stadio: un’infrastruttura rilevante sia per i tifosi sia per la società. Per quanto riguarda gli aspetti di merito, se ne potrà discutere nel momento in cui ci sarà un passaggio formale”.