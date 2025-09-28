Genoa, Vieira: “Lazio con tante assenze, ma ha grande qualità. Cornet domani ci sarà”

“Ostigard si è allenato regolamente, Cornet ci sarà, Messias non farà parte della gara”. Le parole di Vieira a 24 ore dalla sfida con la Lazio

Vigilia di campionato in casa Genoa, che dopo la vittoria in Coppa Italia con l’Empoli domani tornerà in campo a Marassi nel Monday Night.

Patrick Vieira è intervenuto in conferenza stampa a poche ore dalla partita contro la Lazio. Ecco le parole dell’allenatore rossoblù:

“La Lazio ha grandi giocatori, quando perdi un derby poi c’è sempre la voglia di vincere la partita dopo. E’ vero che hanno squalificati e infortunati, ci aspettiamo una grande gara, siamo pronti ad affrontare una squadra determinata a prendere i tre punti“. Vieira ha proseguito dicendo: “Le tante assenze della Lazio? Io non mi preoccupo di chi non c’è, la Lazio ha un gruppo di giocatori e un allenatore di qualità. Hanno perso il derby e arriveranno qua con questa rabbia e voglia di competere, sarà una partita difficile perché loro sono una squadra di qualità“.

Una squadra che il Genoa potrà affrontare tra rientri e assenze: “Ostigard si è allenato negli ultimi due giorni, stamattina si è allenato senza problemi. Messias invece non ci sarà per un problema all’adduttore, è un problema leggero ma domani non ci sarà. Cornet è tornato in squadra e farà parte del gruppo domani“.

“La squadra sta facendo bene, Colombo è importantissimo”

In casa Genoa l’obiettivo è dare continuità al passaggio del turno in Coppa Italia: “Dopo la partita contro l’Empoli ero soddisfatto perché è stata una partita difficile e questa partita dà fiducia alla squadra, ho visto giocatori sul campo che hanno sempre dimostrato di avere voglia di giocare e questo mi mette in ‘difficoltà’. Il gruppo sta facendo bene, ma è importante continuare così”. Per trovare una vittoria che ancora manca: “Quanto pesa? La voglia di vincere c’è sempre, le partite si vincono poi con i dettagli, dobbiamo continuare ad avere fiducia e forzare la fortuna per portarla dalla nostra parte. La vittoria arriverà, se non la prossima gara in quella dopo, ma arriverà. Dobbiamo essere positivi, perché abbiamo sempre giocato alla pari con l’avversario“.

A mancare ancora in casa Genoa sono anche i gol di Colombo, al netto di un lavoro importante sempre sottolineato da Vieira per la squadra: “Quanto lo sta condizionando? Vedo un giocatore ambizioso che si impegna ogni giorno per far bene, abbiamo giocato solo cinque partite. La cosa più importante per lui e per ogni altro giocatore è l’impegno che mettono per la squadra, da questo punto di vista Colombo è stato importantissimo. La società ha sempre fatto vedere di stare vicino ai giocatori che hanno avuto un po’ di difficoltà, l’anno scorso lo abbiamo visto con Miretti e Pinamonti. Nel momento di difficoltà la società è sempre stata vicino, le partite devono essere gestite bene con l’equilibrio giusto e questo equilibrio devo trovarlo io. Vogliamo migliorarci come squadra e per questo dobbiamo continuare a migliorare. Colombo è sulla strada giusta, sono contento della squadra in questo periodo“.

“Cornet un giocatore d’esperienza, Cuenca merita una chance”

Vieira ha parlato della formazione anti Lazio: “Se manterrò questa formazione o cambierò qualcosa? Dobbiamo vedere, c’è ancora domani però l’idea è avere questo principio di gioco. Chi giocherà è un dettaglio, l’importante è avere le idee chiare su come giocare questa partita”. In un Ferraris che si preannuncia pieno: “I nostri tifosi sono sempre stati presenti, anche nei momenti difficili, anche per questo abbiamo questa voglia di cercare questa vittoria”.

Tornando ai singoli: “Cornet anche a partita in corso? É un giocatore con tantissima esperienza, che in dieci quindici minuti può cambiare la partita. C’è anche Cuenca che merita di giocare e far vedere la sua qualità, Venturino può portare energia quando entra e per me è importante avere queste opzioni in panchina“.