Lazio-Genoa, due rigori entrambi dopo OFR in 10 minuti: cosa è successo

Al 52′ minuto della gara tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Genoa di Daniele De Rossi l’arbitro Zufferli assegna rigore per i biancocelesti

Tante emozioni nei primi 20 minuti del secondo tempo tra la Lazio e il Genoa. Tra il 52′ e il 62′, infatti, sono stati assegnati due calci di rigore entrambi dopo OFR

Il primo per la Lazio al 52′ minuto quando Martin tocca il pallone con il braccio dopo un cross di Isaksen dalla destra. L’arbitro Zufferli, richiamato dal VAR, dopo aver visto l’episodio al monitor assegna il calcio di rigore.

“A seguito di revisione il numero 3 del Genoa tocca il pallone con il braccio in maniera punibile, decisione finale: calcio di rigore“: la spiegazione del direttore di gara.

Dal dischetto si è presentato Pedro che ha portato in vantaggio gli uomini di Sarri. Solamente pochi minuti dopo, poi, è arrivato il raddoppio con il primo gol con la Lazio di Taylor.

Rigore per il Genoa al 62′

Al 62′ l’arbitro viene richiamato nuovamente al monitor per controllare il tocco di braccio di Gila su un tiro di Malinovskyi. Anche in questo caso Zufferli ha deciso di assegnare il tiro dagli undici metri trasformato dal classe 1993 rossoblù