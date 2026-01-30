Lazio, rigore dopo OFR al 94′ minuto contro il Genoa: cosa è successo
Episodio decisivo della gara tra la Lazio e il Genoa nei minuti di recupero con Zufferli che ha assegnato calcio di rigore ai biancocelesti
Si decide negli ultimissimi minuti la partita tra la Lazio e il Genoa. Al 95′ Zufferli viene richiamato al monitor dal VAR per un tocco di braccio nell’area di rigore di Ostigard.
Il direttore di gara, dopo aver rivisto l’episodio, assegna calcio di rigore ai biancocelesti. Dal dischetto si è presentato Danilo Cataldi che ha trasformato il tiro dagli undici metri portando i tre punti agli uomini di Sarri.
Sconfitta amara per il Genoa di Daniele De Rossi che era riuscito a recuperare i due gol di svantaggio.