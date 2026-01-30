Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali. Zaccagni out, Maldini titolare

Redazione 30 Gennaio 2026
Lazio, Mattia Zaccagni (imago)

Le scelte ufficiali di Sarri e De Rossi per la sfida dell’Olimpico, valida per la ventitreesima giornata di Serie A.

Lazio e Genoa aprono la ventitreesima giornata di Serie A nell’anticipo di venerdì 30 gennaio 2026 allo stadio Olimpico di Roma.

Da una parte ci sono i biancocelesti, reduci dal pareggio per 0-0 contro il Lecce e al nono posto in classifica un punto dietro al Bologna di Italiano.

Dall’altra, invece, c’è il Genoa di De Rossi che viene da 5 risultati utili consecutivi e dalla rimonta da 0-2 a 3-2 proprio contro il Bologna.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovski, Frendrup, Ellertson, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi

De Rossi, Genoa (IMAGO)
Dove vederla in tv

Lazio e Genoa si sfidano nella ventitreesima giornata di Serie A venerdì 30 gennaio 2026 alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN.