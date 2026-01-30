Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali. Zaccagni out, Maldini titolare
Le scelte ufficiali di Sarri e De Rossi per la sfida dell’Olimpico, valida per la ventitreesima giornata di Serie A.
Lazio e Genoa aprono la ventitreesima giornata di Serie A nell’anticipo di venerdì 30 gennaio 2026 allo stadio Olimpico di Roma.
Da una parte ci sono i biancocelesti, reduci dal pareggio per 0-0 contro il Lecce e al nono posto in classifica un punto dietro al Bologna di Italiano.
Dall’altra, invece, c’è il Genoa di De Rossi che viene da 5 risultati utili consecutivi e dalla rimonta da 0-2 a 3-2 proprio contro il Bologna.
Di seguito le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovski, Frendrup, Ellertson, Martin; Colombo, Vitinha. Allenatore: Daniele De Rossi
Dove vederla in tv
Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN.