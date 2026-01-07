Lazio-Fiorentina, rigore per i viola all’87 dopo revisione al VAR: cosa è successo

Rigore per i viola dopo revisione al VAR da parte di Sozza per un fallo di Gila su Gudmundsson

Possibile svolta importante della gara tra Lazio e Fiorentina a pochi minuti dalla fine. All’85’, infatti, Gudmundsson cade in area di rigore dopo un contatto con Mario Gila.

L’arbitro Sozza dopo un revisione al VAR decide di assegnare il tiro dagli 11 metri. Il direttore di gara ha così spiegato la decisione: “A seguito di revisione il numero 34 della Lazio commette un fallo in area di rigore“.

Il rigore è stato trasformato da Gudmundsson che ha portato la Fiorentina sul momentaneo 2-1 al 90′ minuto. Solamente pochi minuti dopo, poi, i biancocelesti hanno pareggiato con Pedro sempre con un tiro dagli undici metri.