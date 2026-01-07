Lazio-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Guendouzi titolare
Le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina, match valido per la 19ª giornata di campionato: le scelte dei due allenatori
Tra le squadre in campo nel turno infrasettimanale dopo le feste natalizie c’è anche il match tra Lazio e Fiorentina.
Gara importante per entrambe le formazioni con la prima che vuole tornare alla vittoria per mantenere viva la corsa verso le posizioni valide per un posto in Europa.
La seconda vuole invece dare continuità al successo ottenuto contro la Cremonese, per guadagnare sempre più terreno in una classifica che la vede al penultimo posto.
Di seguito le formazioni ufficiali per il match scelte dai due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Catldi, Basic; Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. All. Sarri.
A disposizione: in attesa.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.
A disposizione: in attesa.