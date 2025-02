La Lazio continua a cercare un centrocampista: niente da fare per Fazzini, operazione in chiusura per Belahyane.

Niente da fare per il trasferimento di Fazzini alla Lazio. Il centrocampista italiano rimarrà all’Empoli.

I biancocelesti ora stanno trovando l’accordo con il Verona per Belahyane.

Operazione da 9 milioni di euro per il trasferimento del classe 2004.

La Lazio è in chiusura anche per Provstgaard per 4 milioni di euro.