Le parole di Angelo Fabiani ai microfoni di DAZN a pochi minuti di distanza dal fischio d’inizio del match tra Udinese e Lazio

Dopo il pareggio casalingo contro la Cremonese per 0-0, la Lazio è pronta a tornare in campo per proseguire la striscia di risultati utili consecutivi.

La squadra di Sarri infatti, dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, ha eliminato proprio i rossoneri in Coppa Italia, per poi ottenere 5 punti tra Bologna, Parma e Cremonese appunto.

Per parlare del momento di forma dei biancocelesti e di tanto altro è intervenuto Angelo Mariano Fabiani, direttore sportivo del club.

Il dirigente della Lazio ha iniziato dicendo: “Flamengo-Castellanos? Il Flamengo mi piace come ballo… Il fatto di tenere fuori Castellanos è una scelta tecnica e ogni voce su di lui è in questo momento priva di fondamento. Stiamo lavorando, stiamo monitorando e faremo di tutto per portare a casa il risultato”.

Le parole del ds biancoceleste

Su Insigne ha aggiunto: “Capisco l’aspetto mediatico del calcio, ma non abbiamo alcun incontro in programma con lui. Vanno fatte valutazioni a 360 gradi. Ci sono equilibri e dinamiche, considerazioni da fare. Il mercato è una cosa seria, da studiare e si devono prendere giocatori funzionali per l’allenatore”.

“Anche qui ci troviamo di fronte al concetto ‘Vorrei ma non posso’. Nuno Tavares è un calciatore della Lazio e non ci sono state offerte. A gennaio possono presentarsi della situazioni che valutiamo, ma questo non vuol dire mettere sul mercato un giocatore, e questo vale per Nuno Tavares, Castellanos, Guendouzi. Questi ragazzi stanno facendo molto bene con Sarri. Dobbiamo ragionare con calma senza farci prendere da isterismi”.