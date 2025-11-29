Lazio, Fabiani: “La volontà del presidente, del sottoscritto e del mister è di non cedere i pezzi migliori”

Prima del match contro il Milan, il DS della Lazio Angelo Mariano Fabiani ha parlato ai microfoni di SkySport: le sue parole

È Milan-Lazio sarà il big match del sabato della tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Sarri ha ritrovato la vittoria al ritorno dopo la sosta per le nazionali, battendo 2-o il Lecce e tornando all’ottavo posto in classifica.

Sono 7 i punti in meno rispetto agli uomini di Allegri, che con una vittoria si prenderebbe almeno per una notte il primo posto.

I biancocelesti per la gara contro il Milan hanno recuperato il Taty Castellanos che però partirà dalla panchina con Dia invece titolare

A pochi minuti dall’inizio della gara a parlare è stato il DS della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, ai microfoni di SkySport.

Lazio, Fabiani: “Con Sarri e Lotito abbiamo fatto un programma per crescere”

Fabiani ha parlato dell’incontro avvenuto in settimana con Lotito e Sarri: “Durante la sosta abbiamo avuto modo di incontrarci io e il presidente con il mister. Abbiamo fatto il punto e un programma per far crescere ancora di più questo gruppo“.

Il DS della Lazio ha poi continuato soffermandosi sul da farsi nel calciomercato di gennaio: “Se si parla di costruire e di costruzione difficilmente si può mandare via un giocatore funzionale. Il calcio però è come il denaro quindi non dorme mai. Bisogna restare attenti ma la volontà del presidente, del sottoscritto e del mister è di non cedere i pezzi migliori“.

L’intervista pre partita di Fabiani

Il dirigente biancoceleste ha concluso situazione dello stadio Flaminio: “Io mi auguro che finalmente, non soltanto per il Flaminio per cui stiamo lavorando da tempo, qualcosa si muova a livello nazionale. Una squadra importante come la Lazio non può prescindere dallo stadio di proprietà. So che ci sono delle interlocuzioni tra la società e il comune e credo che questo sogno possa avverarsi davvero“.