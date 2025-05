Lazio, Fabiani: “Chi ha minato la serenità del club ne risponderà nelle sedi opportune”

Le parole di Fabiani, direttore sportivo della Lazio, a pochi minuti dalla sfida di campionato contro l’Empoli, valida per la 35esima giornata

La Lazio di Baroni si prepara a scendere in campo per la 35esima giornata di Serie A contro l’Empoli.

Il fischio d’inizio è fissato per le 12:30, con i biancocelesti chiamati ad affermarsi nella corsa alla Champions League.

A pochi attimi dal fischio d’inizio, Fabiani, Direttore Sportivo della Lazio, è intervenuto nella consueta intervista pre-gara.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

Lazio, le parole di Fabiani prima dell’Empoli

Fabiani ha dichiarato: “Ci siamo isolati dai fattori esterni delle ultime ore. Per come vengono fuori certe notizie evidentemente c’è l’interesse di qualcuno di minare la serenità del club. Non devo fare il difensore del presidente ma divulgare informazioni del genere è reato.”

Ha poi continuato e infine concluso: “Anche l’atto del falconiere è estorsione e istigazione, tutti ne risponderanno nelle sedi opportune. Ciò non coincide con i valori del club e non è un problema nostro ma loro”