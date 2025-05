Lazio, Fabiani: “Baroni ha fatto un lavoro straordinario, nessuno poteva prevederlo”

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, prima della sfida di campionato contro il Lecce valida per la 38esima di Serie A

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Lecce, Angelo Fabiani, direttore sportivo dei biancocelesti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN.

La Lazio è ancora in corsa per un posto in Champions League, ma al momento insegue Roma e Juventus, rispettivamente a uno e due punti di distanza.

I biancocelesti cercheranno dunque una vittoria, guardando anche ai risultati delle dirette avversarie contro Torino e Venezia.

Di seguito le dichiarazioni complete di Fabiani prima di Lazio-Lecce.

Lazio, Fabiani: “

Fabiani ha esordito così: “Tutte le partite sono importanti, in particolare quella di questa sera ha un sapore speciale per noi e per il Lecce che deve ancora centrare l’obiettivo matematico della salvezza. Per la Lazio significherebbe fare un ulteriore passo in avanti, sperando magari in qualche altro passo falso delle dirette rivali per un posto in Europa”.

Ha poi aggiunto: “Quello di Marco Baroni è stato un lavoro straordinario, un lavoro di squadra. Alla vigilia nessuno poteva prevederlo, mentre oggi abbiamo dieci undicesimi che fanno parte delle rispettive nazionali. Significa che c’è stata una crescita a 360 gradi e per noi è motivo di grande orgoglio, significa che si è fatto qualcosa di molto positivo”