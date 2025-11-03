Lazio, Fabiani: “Dobbiamo cercare di fare risultato a tutti i costi”

Le parole del direttore sportivo biancoceleste prima del match contro il Cagliari che chiuderà la decima giornata di Serie A

La partita tra Lazio e Cagliari chiude la decima giornata del campionato di Serie A.

A margine della partita dello Stadio Olimpico di Roma, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Nella prima parte dell’intervista ha dichiarato: “Quella di stasera è una partita molto, molto difficile. Non tragga in inganno la classifica né di uno né dell’altro“.

Sugli avversari: “Il Cagliari è un’ottima squadra e ci sarà da battagliare. Noi dobbiamo cercare di fare risultato a tutti i costi per accorciare un po’ la classifica“.