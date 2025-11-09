Lazio, Fabiani: “Sarri è un fuoriclasse in campo e fuori”
Le dichiarazioni, a pochi minuti dalla partita contro l’Inter a San Siro, di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio
Mancano pochi minuti al posticipo dell’11a giornata di Serie A tra Inter e Lazio.
Fabiani, ds dei biancocelesti, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della partita.
Ha cominciato affermando: “Sarri ha detto che non andiamo da nessuna parte? Maurizio è un fuoriclasse, in campo e fuori. Quello che ha detto ci sta tutto e va bene così, è giusto non voler creare aspettative eccessive”.
In seguito ha continuato dicendo: “L’avvio di campionato è stato molto difficile, anche per via degli infortuni, Sarri non è mai riuscito a lavorare con tutti gli effettivi. Però c’è stata una grande forza da parte di tutti i giocatori, anche le seconde linee. Hanno fatto gruppo e sono usciti brillantemente da un periodo particolare”.