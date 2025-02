Lazio, Fabiani: “Non snobbiamo nessuno: affrontiamo ogni competizione per raggiungere il massimo”

Le dichiarazioni del direttore sportivo al termine dei sorteggi di Europa League

Nel cammino europeo della Lazio ci sarà il Viktoria Plzen. Intervenuto a Sky Sport, il direttore sportivo Fabiani ha analizzato così il sorteggio: “Il derby ha sempre un fascino particolare, anche in Europa. A questo punto sono tutte squadre importanti. Dobbiamo confermare quanto di buono fatto nella prima parte. Contro il Viktoria Plzen sarà una partita tosta. Ho visto diverse volte il Viktoria Plzen e vi posso garantire che è una squadra quadrata e che sa quello che vuole”.

Sulla situazione del club: “Abbiamo avuto il coraggio di cambiare. Nel calcio bisogna averne e abbiamo voltato pagina con calciatori che hanno fatto la storia della Lazio. Abbiamo iniziato un percorso nuovo e un nuovo ciclo. Fino a ora stiamo facendo cose giuste ed egregie. Abbiamo un allenatore debuttante nelle competizioni europee. Ha a disposizione ottimi elementi. La squadra ha dimostrato di saper sopperire ad assenze importanti”.

Sugli obiettivi: “Puntare a un solo obiettivo sarebbe andare contro i principi sportivi. Ogni competizione si affronta per vincere e per fare il massimo. Non facciamo calcoli. Tutte le partite vanno onorare per rispetto dei nostri tifosi. Non snobbiamo nessuno: affrontiamo ogni competizione per raggiungere il massimo. A fine stagione tireremo le somme e vedremo dove siamo arrivati”.

Fabiani ha poi concluso: “Raggiungere la Champions League? Possiamo raggiungerla grazie al lavoro quotidiano che Baroni fa con il gruppo. La società attenta e organizzata. È sempre un gioco e ci sono avversari. Credo che lavorando in questo modo potremo toglierti grandi soddisfazioni”.