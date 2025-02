Fabiani: “La Lazio ha iniziato un nuovo ciclo che andrà valutato con il tempo”

Le parole del direttore sportivo della Lazio, Angelo Mariano Fabiani, a margine della presentazione dei nuovi acquisti biancocelesti

A margine della presentazione dei nuovi arrivi della Lazio nel calciomercato di gennaio in conferenza stampa è intervenuto il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Mariano Fabiani.

Come prima cosa il dirigente biancoceleste ha raccontato come è nato l’arrivo di Provstgaard: “Il 25 agosto andai a vedere Oliver, questo significa che lui era un giocatore già attenzionato. Scovato tra i tanti profili che vediamo durante lo scouting. Chiaro che poi devi anche andare a vederlo dal vivo. Quando stringi la mano al giocatore, alla società, per me si può dire che è quasi fatta. Il giocatore aveva già la maglia della Lazio, come avrete visto“.

Fabiani, poi, si è anche soffermato sulla lista UEFA che uscirà nella giornata di oggi e sulla lista della serie A uscita nella giornata di martedì: “A breve la consegneremo. Non bisogna alterare gli equilibri che fino a qui hanno fatto la differenza all’interno dello spogliatoio. La valutazione di chi mettere in lista è del tecnico in base alle esigenze. Certamente avallata dalla società. Se è emerso che Pellegrini non fa parte della lista di Serie A, questa è una scelta ponderata del tecnico e avallata dalla società. Ci possono essere i se o i ma, ma con questi non si va da nessuna parte.“.

Oltre alla lista UEFA il DS ha commentato anche la possibile cessione di Luca Pellegrini al Besiktas: “È un operazione estremamente complessa. Atteso che ufficialmente non abbiamo avuto alcuna richiesta, se non sentito qualche interessamento. Ma di ufficiale non abbiamo ricevuto nulla“.

“Il nuovo ciclo della Lazio non può essere di 4-5 mesi”: le parole di Fabiani

Fabiani nel corso della conferenza stampa ha parlato anche della lotta Champions League in campionato: “Alla 23esima giornata di campionato, questi ragazzi e l’allenatore stanno facendo un percorso molto importante per cui quello che sarà il futuro non lo posso prevedere. La Lazio ha iniziato un nuovo ciclo che non può essere valutato in quattro o cinque mesi ma che dovrà essere valutato in un arco di tempo lungo. Abbiamo fatto quasi una rivoluzione. Con delle scelte che ci hanno dato delle soddisfazioni. Mi auguro che questo avvio di campionato possa confermare tutto quello che abbiamo fatto fino ad adesso“.

Il DS della Lazio si è espresso anche sul rendimento di Tchaouna e Noslin: “Sono due giocatori molto giovani, ‘bisogna aspettarli’ mi sembra una situazione forzata. Devo dire che se vado a vedere i minutaggi non c’è chi ne ha fatti 1.000 e chi 50. I giocatori di movimento sono quelli. Il dato positivo è il modus operandi di Baroni, che riesce a cambiarne otto quando gioca in Europa. Siamo soddisfatti di Tchaouna e Noslin, l’importante è che abbiano trovato un gruppo sano“.

Lazio, la conferenza stampa di Angelo Mariano Fabiani

Fabiani ha concluso la conferenza stampa spiegando le formule con cui sono stati acquistati Belahyane e Provstgaard: “Sono due giocatori di proprietà. Il calcio si fa in tanti modi, questo credo sia il 60esimo mercato che faccio. Conosco tutte le dinamiche, i tranelli e i segreti di questo mondo. Il mercato è un poker allargato, ognuno fa il proprio gioco. Il mercato si può fare gettando i soldi o con le idee”.